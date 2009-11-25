Севастополь открыл новую котельную
11:02, 25 ноября 2009Крым
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54 дома, детсад и школа - с теплом
Блочно-модульную котельную открыли на Северной стороне в Севастополе.
"54 дома, детский сад и школа получили стабильное теплоснабжение", - сообщает пресс-служба севастопольской государственной администрации.
Работа котельной обеспечивает экономию 100 тысяч кубометров газа в год и 35% затрат электроэнергии по сравнению с той котельной, которая была ранее.
"КПД новой котельной составляет 92%. Люди сразу почувствуют разницу в качестве предоставляемых услуг, а мы вместе с городским советом сэкономим бюджетные деньги", - отметил председатель администрации Сергей КУНИЦЫН.
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