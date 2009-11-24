Украинские морпехи повысили в Косово авторитет страны - глава ВМС

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ считает, что морские пехотинцы, выполнявшие задания миротворческой миссии в Косово, повысили авторитет украинских Вооруженных сил.

«Каждый день весь флот вместе с родными миротворцев наблюдал за их службой в Косово. Я могу с гордостью сказать, что наша морская пехота подняла на высший уровень авторитет не только Военно-морских сил, а Вооруженных сил в целом», - цитирует ТЕНЮХА пресс-центр командования ВМС.

Адмирал встретился с морпехами в Перевальном в Крыму. Командующий поздравил их с успешным завершением миротворческой миссии и вручил награды.

18 ноября возвращением в Крым второй группы украинских морских пехотинцев завершилась очередная ротация национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат”. Этот батальон входил в состав многонациональной тактической группы East сил КФОР в Косово.

Основу нацконтингента 12-ой ротации составлял первый Феодосийский батальон морской пехоты Центра войск береговой обороны ВМС Украины.