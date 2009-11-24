Ющенко назвал унизительной тональность переговоров в Ялте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет унизительной тональность переговоров украинского и российского премьер-министров Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в Ялте в конце прошлой недели.

«Мне унизительно комментировать тональность переговоров премьер-министров Украины и России», - сказал ЮЩЕНКО на брифинге.

«Если вы не поняли тональность из новостей, если вас это не унизило, то мне добавить нечего», - сказал глава государства.

Он также заявил, что в начале года ТИМОШЕНКО подписала с российской стороной газовые соглашения, которые не дают Украине возможности получить экономическую самостоятельность. По словам Президента, переговоры были проведены некомпетентно и принятые решения противоречат национальным интересам страны.