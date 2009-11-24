Президент комитета регионов ЕС посетит Крым

Президент Комитета регионов ЕС Люк Ван ден БРАНДЕ проведет переговоры по «Восточному партнерству» с местными и политическими лидерами в ходе официального визита в Крым.

«Восточное партнерство должно создать условия для того, чтобы межправительственная система сотрудничества направлялась на обеспечение диалога между гражданами и стала платформой сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства. Инициатива должна способствовать общему привлечению органов местной и региональной власти этих стран к практическим и согласованным проектам. Эти проекты должны быть частью общей стратегии, основанной на потребностях граждан и принципе солидарности», - сказал Ван ден БРАНДЕ.

Как сообщили в Представительстве Еврокомиссии в Украине, визит 26-28 ноября проходит в рамках приоритетов политической программы президента комитета по налаживанию близких отношений между органами региональной и местной власти стран Восточного партнерства и Комитетом регионов ЕС.

Ван ден БРАНДЕ проведет переговоры с председателем Совета министров Крыма Виктором ПЛАКИДОЙ и председателем Верховной Рады автономии Анатолием ГРИЦЕНКО, а также встретится с членами меджлиса крымских татар, мэром Ялты и главой Севастопольской городской государственной администрации.