В центре Керчи cгорел бар (фото)
13:39, 24 ноября 2009Крым
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Спасатели два часа боролись с огнем
В центре Керчи сегодня горел бар, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, информация о происшествии в здании развлекательного заведения «Фараон» поступила в половине шестого утра.
Площадь пожара в постройке старого типа составляла более 600 квадратных метров.
«От высокой температуры плавилась металлическая мебель», - отметили спасатели.
На кухне обнаружены и изъяты три газовых баллона.
Бойцы МЧС около двух часов боролись с огнем.
Здания по соседству не пострадали.
Причина пожара и убыток устанавливаются.
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