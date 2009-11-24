В центре Керчи cгорел бар (фото)

В центре Керчи сегодня горел бар, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, информация о происшествии в здании развлекательного заведения «Фараон» поступила в половине шестого утра.

Площадь пожара в постройке старого типа составляла более 600 квадратных метров.

«От высокой температуры плавилась металлическая мебель», - отметили спасатели.

На кухне обнаружены и изъяты три газовых баллона.

Бойцы МЧС около двух часов боролись с огнем.

Здания по соседству не пострадали.

Причина пожара и убыток устанавливаются.

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