На мэрию Симферополя «наклепали» два десятка дел
11:40, 24 ноября 2009Крым
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Милиция обещает продолжение
Милиция Крыма утверждает, что ее следственное управление возбудило 21 уголовное дело "по фактам нарушений законодательства" симферопольским горисполкомом.
Еще одно дело возбуждено прокуратурой Симферополя, сказано в сообщении пресс-службы крымского управления МВД.
"15 материалов, которые содержат признаки преступлений, направлены в прокуратуру для принятия решений. Однако находятся там без движения", - заявили в милиции.
Еще 56 материалов планируется направить в следственные подразделения милиции и прокуратуры Крыма.
"В стадии проверки находится 126 информаций", - добавили в главке.
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