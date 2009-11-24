На мэрию Симферополя «наклепали» два десятка дел

Милиция Крыма утверждает, что ее следственное управление возбудило 21 уголовное дело "по фактам нарушений законодательства" симферопольским горисполкомом.

Еще одно дело возбуждено прокуратурой Симферополя, сказано в сообщении пресс-службы крымского управления МВД.

"15 материалов, которые содержат признаки преступлений, направлены в прокуратуру для принятия решений. Однако находятся там без движения", - заявили в милиции.

Еще 56 материалов планируется направить в следственные подразделения милиции и прокуратуры Крыма.

"В стадии проверки находится 126 информаций", - добавили в главке.