Классификация местных чиновников

Местные чиновники и региональные элиты сегодня находятся в состоянии неопределенности по поводу своих дальнейших перспектив, но, тем не менее, среди них уже начинают вырисовываться основные модели политического поведения, считает политолог Кость БОНДАРЕНКО.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, в материале, опубликованном "Левым берегом", разделил чиновников на три категории: "настоящие ющенковцы", "фиктивные бютовцы" и "тайные регионалы".

"Настоящие ющенковцы", говорит БОНДАРЕНКО, - это, прежде всего, губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ, одесский губернатор Николай СЕРДЮК, херсонский губернатор Борис СИЛЕНКОВ.

"Это те люди, которые никогда не забывают, что они получили и сохраняют власть исключительно благодаря личной преданности Виктора ЮЩЕНКО. Оставаясь до конца с нынешним Президентом, каждый из них в тайне надеется на то, что следующий глава государства по достоинству оценит их четкое следование правилам системы", - считает директор Института Горшенина.

Яркими представителями "фиктивных бютовцев", по мнению БОНДАРЕНКО, являются харьковский губернатор Арсен АВАКОВ и днепропетровский губернатор Виктор БОНДАРЬ.

Например, говорит эксперт, АВАКОВ "своим долголетием на посту губернатора обязан бизнес-связям с Петром ЮЩЕНКО, но это не мешает ему убеждать Юлию ТИМОШЕНКО в своей преданности". При этом АВАКОВ там, где нужно, критикует премьера, дает параллельные гарантии регионалам и своему непосредственному начальнику ЮЩЕНКО. Такая же ситуация и у БОНДАРЯ. Основной расчет "фиктивных бютовцев" - не пропустить момент для перехода в категорию "тайных регионалов".

К третьей модели - "тайные регионалы" - политолог относит мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, главу администрации Севастополя Сергея КУНИЦИНА, председателя Совмина Крыма Виктора ПЛАКИДУ, губернатора Закарпатья Олега ГАВАШИ, луганского губернатора Александра АНТИПОВА, донецкого губернатора Владимира ЛОГВИНЕНКО. Как отмечает БОНДАРЕНКО, "одна часть этих чиновников назначалась во времена второго премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА и имеет обязательства перед ним. Вторая часть - не имеет шансов сохранить свое влияние при ТИМОШЕНКО и поэтому вынуждена работать в системе "Ющенко-Янукович против Тимошенко". Основная задача этой категории - не дать скомпрометировать себя в качестве "настоящих ющенковцев" и вовремя обозначить свою лояльность ТИМОШЕНКО, чтобы избежать личных последствий от ее возможной победы".

Политолог убежден, что местные держатели админресурса в лице губернаторов, мэров, руководителей местных налоговых и прочих до первого тура президентских выборов будут пытаться торговаться с основными кандидатами, а ближе ко второму превратятся в "военнопленных-челобитчиков".

После второго тура выборов начнется финальная часть "унижения чиновничьего достоинства" - публичная презентация липовых достижений в пользу уже известного победителя. "Наиболее забавно будет выглядеть все это в глазах ЮЩЕНКО. Несмотря на все это, скорее всего, любой следующий Президент Украины проведет 100% ротацию кадров в регионах", - считает БОНДАРЕНКО.