20 незаконных мигрантов наказаны

Двадцать иностранцев, в основном выходцев из Средней Азии, привлечены пограничниками Азово-Черноморского регионального управления к админответственности за нарушения правил пребывания в Украине.

"За прошлые сутки в пунктах пропуска через госграницу за нарушения правил пребывания в Украине привлечены к административной ответственности 20 иностранных граждан", - сообщила во вторник пресс-служба управления.

10 лицам запретили въезд в Украину сроком от года до пяти лет. Общая сумма штрафов составила почти 10,9 тысяч гривен.

Через государственную границу не пропустили семь потенциальных незаконных мигрантов.