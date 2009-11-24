20 незаконных мигрантов наказаны
10:37, 24 ноября 2009Крым
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За сутки нарушали выходцы из Азии
Двадцать иностранцев, в основном выходцев из Средней Азии, привлечены пограничниками Азово-Черноморского регионального управления к админответственности за нарушения правил пребывания в Украине.
"За прошлые сутки в пунктах пропуска через госграницу за нарушения правил пребывания в Украине привлечены к административной ответственности 20 иностранных граждан", - сообщила во вторник пресс-служба управления.
10 лицам запретили въезд в Украину сроком от года до пяти лет. Общая сумма штрафов составила почти 10,9 тысяч гривен.
Через государственную границу не пропустили семь потенциальных незаконных мигрантов.
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