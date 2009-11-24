В Крыму поезд убил женщину
10:20, 24 ноября 2009Крым
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В Крыму под колесами поезда погибла женщина, личность которой устанавливается, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае в Красногвардейском районе поступила в понедельник.
«На 1417 километре неустановленным поездом была сбита насмерть женщина», - отметили спасатели.
Трагедия произошла «на железнодорожном пути между станциями Элеваторная и Ефремовская».
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