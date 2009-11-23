Россия и Украина обсудят базирование ЧФ в Крыму

Заседание рабочей группы по военно-политическим вопросам, на котором планируется обсудить вопросы пребывания Черноморского флота России в Крыму, состоится 25-26 ноября в Москве, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

Оно пройдет в рамках подготовки к восьмому заседанию подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ украинско-российской межгосударственной комиссии.

В ходе встречи стороны обсудят некоторые проблемные вопросы, связанные с функционированием и временным пребыванием Черноморского флота на территории Украины.