Россия и Украина обсудят базирование ЧФ в Крыму
20:20, 23 ноября 2009Крым
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Встреча пройдет в Москве
Заседание рабочей группы по военно-политическим вопросам, на котором планируется обсудить вопросы пребывания Черноморского флота России в Крыму, состоится 25-26 ноября в Москве, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.
Оно пройдет в рамках подготовки к восьмому заседанию подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ украинско-российской межгосударственной комиссии.
В ходе встречи стороны обсудят некоторые проблемные вопросы, связанные с функционированием и временным пребыванием Черноморского флота на территории Украины.
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