Москаль, получив иск на сто тысяч гривен, отделался цитатой из советского фильма

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ считает, что председатель парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО не сможет отсудить у него 100 тысяч гривен компенсации по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«О перспективе получения ГРИЦЕНКО 100 тысяч гривен скажу словами Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Дырку от бублика ты получишь», - заявил МОСКАЛЬ, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

6 октября ГРИЦЕНКО назвал «собачьей чушью» высказывания МОСКАЛЯ в свой адрес и заявил о подготовке исков в суд. Спикера автономии, в частности, возмутили обвинения начальника милиции в покрывании деятельности ряда депутатов, которых МОСКАЛЬ считает криминальными авторитетами. Вырученные в результате судебных разбирательств с МОСКАЛЕМ деньги ГРИЦЕНКО обещает отдать детдомам и многодетным семьям.

МОСКАЛЬ также сообщил, что поданный ГРИЦЕНКО иск обжалован в Апелляционном суде Крыма.

МОСКАЛЬ считает, что Крым находится в сложной социальной и экономической ситуации, добавляя при этом: у власти в автономии - правящая коалиция во главе с ГРИЦЕНКО.

Коалиция, заявил начальник крымской милиции, «должна взять на себя всю полноту ответственности за положение в автономии». «Если 100 тысяч гривен, которые пытается отсудить у меня ГРИЦЕНКО, помогут хоть как-то стабилизировать положение в Крыму, я готов взять кредит и вложить эти деньги в дело спасения полуострова от последствий правления клана ГРИЦЕНКО и его приспешников», - сказал начальник крымской милиции.