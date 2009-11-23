В Крыму нет птичьего гриппа. Пока
СЭС: поживем - увидим
В Крыму в настоящее время не зафиксированы случаи заболевания так называемым птичьим гриппом, сообщила главный санитарный врач автономии Мария КРОВЯКОВА.
«Пока на территории Крыма вируса птичьего гриппа нет», - сказала она на пресс-конференции в Симферополе, ссылаясь на результаты заключения республиканской СЭС и Института академии наук Новосибирска. Специалисты в течение недели изучали эпизоотию автономии.
«Дальше: поживем - увидим», - добавила КРОВЯКОВА.
«По птицефабрикам привиты буквально все сотрудники», - добавила главный санврач Крыма.
5 ноября премьер Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в Украине ожидаются еще два всплеска заболеваний гриппом, в том числе - птичьим.
В начале 2008 года в Крыму обнаружили птичий грипп.