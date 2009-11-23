Крымчан зовут на прививки

Крымчан призывают не бояться делать прививки против сезонного гриппа.

«Вакцинацию надо делать. Это один из лучших методов профилактики гриппа», - сказала главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По ее словам, прививаться нужно после заключения медиков о том, что человек здоров. «Если вы не осмотрены у врача - лучше не рисковать», - сказала КРОВЯКОВА.

По последним данным, в Крыму сделано более 5 тысяч прививок против сезонного гриппа (в частности, 306 человек привились за свой счет).

Крымская автономия направила Украине заявку на 540 тысяч доз вакцины.

Эпидемическая ситуация в автономии не вызывает опасений. Отмечается резкое снижение количества больных острыми респираторными заболеваниями. Вирус гриппа А/H1N1 не зафиксирован.

В понедельник учебные заведения распахнули двери для воспитанников. «Детки вернулись на свои места», - сказала КРОВЯКОВА.

Крымские медики готовы ко второй волне заболеваний ОРЗ. «Я сегодня не могу гарантировать: будет вторая волна или не будет. Во всяком случае, мы к ней готовы», - отметила главный санврач.