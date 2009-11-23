Украинцы злоупотребляют таблетками от души

Практически каждый третий житель Украины принимает успокоительные.

Как пишет издание Корреспондент, по предоставленной компанией "TNS Украина" информации, среди украинцев в возрасте от 16 до 65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. человек и выше, количество принимающих успокоительные препараты за последние три года выросло на 7% - до 27%.

По словам врачей, признается в приеме таких препаратов не каждый, так что можно смело утверждать, что пьет их уже каждый третий.

По информации, предоставленной украинской фармацевтической маркетинговой группой "Бизнес-Кредит", за десять месяцев 2009 года соотечественники купили снотворных и седативных (успокаивающего действия) препаратов на $26,2 млн. По подсчетам Корреспондента, при сохраняющемся среднем объеме покупок до конца года цифра достигнет $31,4 млн. Антидепрессантов, средств для лечения депрессии, за десять месяцев купили уже на $4,8 млн(прогноз к концу года - $5,8 млн), транквилизаторов, смягчающих невротические проявления, - на $4,9 млн (к концу года, возможно, купят уже на $5,9 млн).

Еще в 2005 году снотворных и седативных препаратов покупали почти на 25% меньше ($25 млн), антидепрессантов - на 35% меньше ($4,3 млн), транквилизаторов - на 37% меньше ($4,3 млн).