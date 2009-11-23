Тимошенко на встрече с Путиным выполнила не все директивы Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе переговоров с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ 19 ноября в Ялте выполнила лишь часть директив, данных ей Президентом Виктором ЮЩЕНКО, заявил представитель главы государства по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Безусловно, директивы на эти переговоры Президентом были даны, однако, из того, что нам известно, подчеркиваю, пока лишь из средств массовой информации, - выполнена лишь небольшая часть этих директив», - сказал СОКОЛОВСКИЙ в комментарии УНИАН.

Он не стал уточнять, какие именно указания получила ТИМОШЕНКО от ЮЩЕНКО, подчеркнув, что выполнена лишь часть директив, связанная, в частности, с штрафными санкциями за недобор газа.

«Причем, хочу подчеркнуть, что достигнута устная договоренность, а де-юре вопрос так и не урегулирован», - сказал СОКОЛОВСКИЙ.

В Ялте ТИМОШЕНКО и ПУТИН договорились о невзимании Россией штрафов с «Нафтогаза» за недобор газа в 2009 году, о повышении тарифов на транзит голубого топлива через украинскую территорию на 60% и о сокращении объемов закупки газа «Нафтогазом» в 2010 году до необходимого Украине количества с тем, чтобы не было необходимости штрафовать НАК за недобор газа.

23 ноября глава «Нафтогаза» Олег ДУБИНА сообщил, что 24 ноября в ходе переговоров в Москве руководство компании и «Газпрома» планируют подписать документы, подтверждающие отказ российской стороны применять штрафные санкции за недобор Украиной газа в 2009 году.