Участников детского «Евровидения» пригласили в «Артек»

Участники финала детского «Евровидения» из 13 стран мира получили приглашение посетить «Артек» (Крым) и принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 85-летия лагеря.

«Все участники конкурса чрезвычайно талантливые дети и заслуживают самый высокий балл. Что может стать достойным подарком для таких детей? Думаю, что осуществление мечты: отдых в удивительном месте, общение с уникальными личностями, участие в грандиозном празднике. Все это одновременно может дать лишь «Артек», - сказал после песенного конкурса в Киеве сопредседатель жюри от Украины, генеральный директор детского центра Борис НОВОЖИЛОВ, слова которого цитирует пресс-служба лагеря.

В детском конкурсе «Евровидение-2009», который проходил в Киеве 16-22 ноября, победил исполнитель из Нидерландов Ральф МАКЕНБАХ.

Украинский певец Андраник АЛЕКСАНЯН с песней «Три тополі, три сурми» занял пятое место.