Участников детского «Евровидения» пригласили в «Артек»
В конкурсе победил певец из Голландии
|Борис Новожилов
«Все участники конкурса чрезвычайно талантливые дети и заслуживают самый высокий балл. Что может стать достойным подарком для таких детей? Думаю, что осуществление мечты: отдых в удивительном месте, общение с уникальными личностями, участие в грандиозном празднике. Все это одновременно может дать лишь «Артек», - сказал после песенного конкурса в Киеве сопредседатель жюри от Украины, генеральный директор детского центра Борис НОВОЖИЛОВ, слова которого цитирует пресс-служба лагеря.
В детском конкурсе «Евровидение-2009», который проходил в Киеве 16-22 ноября, победил исполнитель из Нидерландов Ральф МАКЕНБАХ.
Украинский певец Андраник АЛЕКСАНЯН с песней «Три тополі, три сурми» занял пятое место.