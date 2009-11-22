У подлодки ЧФ РФ забарахлил двигатель

Ситуация на подводной лодке "Алроса" Черноморского флота России не представляет опасности для экипажа и самой субмарины, сообщил РИА Новости представитель отдела информационного обеспечения Военно-Морского флота РФ.

"В субботу, 21 ноября, в ходе выполнения учебных задач в полигоне в акватории Черного моря на российской дизель-электрической подводной лодке "Алроса" возникли отдельные неисправности в одном из узлов двигательной установки", - сказал собеседник агентства.

После возвращения на базу и устранения неисправностей подлодка вернется на полигон для выполнения учебных задач, сказал представитель ВМФ РФ.

"Сложившая ситуация не представляет опасности для людей и самой лодки", - отметил он.