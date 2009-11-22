10 тысяч вольт убили подростка

14:27, 22 ноября 2009
Крым
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Залез в трансформаторную подстанцию

Подросток погиб от удара электрическим током в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в субботу в Кировском районе.

15-летний селянин через люк проник в трансформаторную подстанцию (напряжение – 10 тысяч вольт), где его поразил ток.

Подросток скончался на месте происшествия.

Спасатели достали тело погибшего.

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