10 тысяч вольт убили подростка

Залез в трансформаторную подстанцию

Подросток погиб от удара электрическим током в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастный случай произошел в субботу в Кировском районе. 15-летний селянин через люк проник в трансформаторную подстанцию (напряжение – 10 тысяч вольт), где его поразил ток. Подросток скончался на месте происшествия. Спасатели достали тело погибшего.

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