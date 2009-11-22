10 тысяч вольт убили подростка
14:27, 22 ноября 2009Крым
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Залез в трансформаторную подстанцию
Подросток погиб от удара электрическим током в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел в субботу в Кировском районе.
15-летний селянин через люк проник в трансформаторную подстанцию (напряжение – 10 тысяч вольт), где его поразил ток.
Подросток скончался на месте происшествия.
Спасатели достали тело погибшего.
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