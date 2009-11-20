Пограничники не позволили вывезти из Крыма часы XIX века

Карманные часы 1895 года выпуска пытался провезти через государственную границу Украины гражданин России, направлявшийся из Евпатории в Краснодар, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

"Надежды провезти ценность через госграницу под покровом ночи не оправдались - с часами пришлось расстаться", - отметили пограничники.

Они обнаружили старинные часы в пункте пропуска «Крым» во время оформления легкового автомобиля с российской регистрацией.

Управлял машиной, прибывшей в пункт в полночь 20 ноября, 56-летний гражданин РФ.