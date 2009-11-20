Пограничники не позволили вывезти из Крыма часы XIX века
19:38, 20 ноября 2009Крым
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Россиянин ехал из Евпатории в Краснодар
Карманные часы 1895 года выпуска пытался провезти через государственную границу Украины гражданин России, направлявшийся из Евпатории в Краснодар, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.
"Надежды провезти ценность через госграницу под покровом ночи не оправдались - с часами пришлось расстаться", - отметили пограничники.
Они обнаружили старинные часы в пункте пропуска «Крым» во время оформления легкового автомобиля с российской регистрацией.
Управлял машиной, прибывшей в пункт в полночь 20 ноября, 56-летний гражданин РФ.
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