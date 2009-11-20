В «Нашей Украине» осудили Тимошенко за подхихикивание Путину

Народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ называет встречу украинского и российского премьеров Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в Ялте позором и пощечиной для страны.

«Начиная с того момента, когда ТИМОШЕНКО три часа ожидала прилета ПУТИНА, и заканчивая тем, как она себя вела во время встречи, создается впечатление, что с руководителем правительства России встречалась не премьер независимого государства, а его подчиненная, - отметил ПАРУБИЙ. - Пренебрежение к Президенту Украины, которое звучало из уст ПУТИНА, встречало поддержку и «подхихикивание» ТИМОШЕНКО. Подобное поведение поражает и унижает не только ТИМОШЕНКО, а всех украинцев».

ПАРУБИЙ сказал: независимо от политических предпочтений, Президент Украины всенародно избран и является символом государства. Следовательно, пренебрежение и неуважение в поведении ТИМОШЕНКО и ПУТИНА, - это, в первую очередь, пренебрежение к стране.

«К сожалению, ТИМОШЕНКО руководствуется не национальными интересами, а желанием получить поддержку Кремля на президентских выборах», - сказал «нашеукраинец».

По его словам, встреча подтвердила прогнозы ЮЩЕНКО о том, что Россия не будет вносить в газовое соглашение никаких письменных дополнений, где бы предусматривалась невыплата Украиной долга. «Украина и дальше остается под топором «Газпрома», и в любой момент Россия может заявить о долге нашего государства перед ней», - сказал ПАРУБИЙ.