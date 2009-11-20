Слухи о смерти СНГ преувеличены

Председатель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей ЛЕБЕДЕВ считает СНГ успешно действующей организацией.

«СНГ живет, СНГ работает, и все сообщения, появляющиеся иногда в средстах массовой информации, что СНГ чуть ли не на издохе, не соответствуют действительности», - заявил ЛЕБЕДЕВ в Ялте на пресс-конференции по итогам заседания совета глав правительств стран СНГ.

Кроме того, он сообщил о единодушном подписании «бюджетных документов» о финансировании структур Содружества в 2010 году.

«Собрание (в Ялте) говорит о том, что с каждым годом СНГ набирает сил, набирает обороты в организации своей практической деятельности», - заявила на пресс-конференции премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО.