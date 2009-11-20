Премьеры стран СНГ договорились вместе бороться с кризисом

Главы правительств стран Содружества Независимых Государств утвердили план совместных действий по преодолению негативных последствий мирового экономического кризиса.

«Был единодушно подписан главами делегаций план из 17 пунктов. Он предусматривает скоординированные меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия финансового кризиса», - сказал председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ на пресс-конференции в Ялте.

По его словам, участники заседания Совета глав правительств стран СНГ констатировали: кризис пошел на убыль, но он не преодолен.

«Еще предстоит огромнейшая работа для того, чтобы преодолеть негативные последствия (кризиса) и восстановить экономику стран СНГ», - сказал руководитель исполкома Содружества.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила: в ходе заседания были подведены итоги борьбы с последствиями мирового финансового кризиса в каждой из стран СНГ.

«Мы смогли обменяться опытом, лучшие достижения в каждой стране в борьбе с кризисом обсудить и положить в основу дальнейшей работы», - сказала ТИМОШЕНКО.