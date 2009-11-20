Тимошенко рассказала о мечте

Для Украины концепция сотрудничества Содружества независимых государств в сфере энергетики интересна с точки зрения создания собственного ядерного топливного цикла, считает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Для Украины положения подписанных документов конвертируются в нашу давнюю мечту, в том числе в план создания собственного ядерного топливного цикла», - сказала глава украинского правительства на пресс-конференции в Ялте по итогам заседания премьеров стран СНГ.

20 ноября руководители правительств стран Содружества решили обсудить и принять концепцию сотрудничества в сфере энергетики, но план мероприятий по ее реализации направить на доработку.

ТИМОШЕНКО отметила, что Украине «чрезвычайно важно участвовать в едином центре обогащения урана, чрезвычайно важно построить собственный завод по производству ядерного топлива».

Она акцентировала внимание на важности совместных усилий, в том числе с Россией, для достройки двух блоков Хмельницкой АЭС - третьего и четвертого.

«Наш политический суверенитет должен поддерживаться нашей энергетической независимостью и максимальной самодостаточностью», - подчеркнула глава Кабмина.

Председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ сообщил, что концепция сотрудничества в сфере энергетики предусматривает «совместное создание энергетических объектов». Кроме того, важным пунктом является совместный поиск и использование странами СНГ альтернативных источников энергии, совместное использование линий электропередач.

В сентябре 2009 года правительство утвердило Государственную целевую экономическую программу «Ядерное топливо Украины». Постановлением предусмотрено, что Украина намерена направить 13,5 млрд. грн. на создание элементов ядерного топливного цикла до 2014 года.

Программой, в частности, предусмотрено строительство к 2013 году первой очереди завода по фабрикации ядерного топлива, строительство предприятия по производству комплектующих элементов для тепловыделяющих сборок из циркониевого проката, техническое переоснащение и модернизация существующих циркониевых производств, увеличение добычи урановой руды до 1,25 млн. тонн в год, концентрата урана - до 1880 тонн в год.

Программа рассчитана на 2009-2013 годы. Объем финансирования программы из специального фонда госбюджета прогнозируется на уровне 4,335 млрд. грн. Кроме того, из других источников планируется привлечь 9,215 млрд. грн.

На сегодняшний момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» заканчивается 1 января 2010 года.