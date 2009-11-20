План реализации энергоконцепции отправлен на доработку

Главы правительств стран Содружества Независимых Государств приняли решение отправить на доработку план мероприятий, направленный на реализацию концепции сотрудничества в сфере энергетики, сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Принято решение обсудить и принять концепцию сотрудничества в сфере энергетики, но план мероприятий по реализации ее (концепции) направить на дополнительную доработку», - сказал ЛЕБЕДЕВ в Ялте на заседании Совета премьер-министров стран СНГ.

Решение главы правительств стран Содружества приняли на заседании в узком кругу, уточнил он.

На итоговой пресс-конференции ЛЕБЕДЕВ выразил надежду на подписание плана реализации энергоконцепции на следующем заседании совета глав правительств стран СНГ, которое планируется провести в мае 2010 года в Москве.