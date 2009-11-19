Путину комфортно с Тимошенко

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН главным достижением в сотрудничестве между правительствами Украины и России называет стабильные отношения и выполнение двухсторонних обязательств.

«Правительству ТИМОШЕНКО удалось вывести страну в состояние самодостаточности и реального укрепления суверенитета», - заявил ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

По его словам, украинскому премьеру удалось достичь этого таким способом, который приветствует российская сторона, - «исполнение обязательств».

«Нам с правительством ТИМОШЕНКО работать комфортно, считаю, что за время нашего сотрудничества отношения между Россией и Украиной стали стабильными и укрепились», - сказал российский премьер.

Отвечая на вопросы журналистов, какое главное достижение в этом сотрудничестве, ПУТИН выделил стабильность.

«Украина - сорокапятимиллионная европейская страна, и все время в последний момент от чего-то отказываться, что-то не договаривать, не доплачивать, претендовать на какой-то эксклюзив, как сторона, требующая какую-то постоянность поддержки со стороны, но если мы говорим о росте самосознания, государственности, суверенитета - это несовместимые вещи», - сказал глава российского правительства.

«Я думаю, что когда страна висит на какой-то помощи извне и без нее не может существовать, какой же это суверенитет?», - сказал ПУТИН.

Он заявил, что при правительстве ТИМОШЕНКО начали выполняться договоренности и обязательства.

«Я должен отдать должное правительству Украины - оно выполняет все свои контрактные обязательства», - подчеркнул премьер России, отметив, что это касается и сотрудничества в газовой сфере.

В свою очередь ТИМОШЕНКО считает «очень реальными для двух стран» два достижения: правильно выстроенную тактику сотрудничества, а также то, что правительства начали правильно выстраивать стратегию сотрудничества на десятилетия вперед.