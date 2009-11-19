Путин и Тимошенко общаются тет-а-тет

В Ливадийском дворце в Крыму проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 19.25.

Она проходит в формате тет-а-тет.

Затем премьер-министры двух стран проведут встречу в узком кругу, после чего начнется 5-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей КУДРИН, российская делегация прилетела в Украину позже запланированного времени, поскольку затянулось заседание наблюдательного совета «Внешэкономбанка», которое проводил ПУТИН.