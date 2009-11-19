Путин и Тимошенко общаются тет-а-тет
19:34, 19 ноября 2009Крым
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Встреча проходит в Ливадийском дворце...
В Ливадийском дворце в Крыму проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 19.25.
Она проходит в формате тет-а-тет.
Затем премьер-министры двух стран проведут встречу в узком кругу, после чего начнется 5-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.
Как сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей КУДРИН, российская делегация прилетела в Украину позже запланированного времени, поскольку затянулось заседание наблюдательного совета «Внешэкономбанка», которое проводил ПУТИН.
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