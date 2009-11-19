Яценюк спел песню о зайцах

Лидер "Фронта перемен", кандидат в президенты Украины Арсений Яценюк спел "Песню про зайцев" из кинофильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

В четверг во время чата на Корреспондент.net на вопрос одного из читателей, как он относится к прозвищу Кролик, Яценюк признался: воспринимает с юмором и пообещал как-нибудь спеть известную песню о зайцах. "Чтобы все успокоились", - пояснил политик.

Журналисты решили не откладывать дебют Яценюка в долгий ящик, после чата вручили гостю текст песни и предложив исполнить ее перед веб-камерой, транслирующей "картинку" в интернет в прямом эфире. Яценюк опасался, что без репетиции его выступление может оказаться неудачным, но после недолгих колебаний все-таки запел.

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