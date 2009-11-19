Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН прибыл в Крым для участия в заседании Комитета по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщил УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы Совета министра Крыма, главу российского правительства в аэропорте «Симферополь» встречали руководители автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, во второй половине дня на трассе неподалеку от въезда на территорию аэропорта дежурили активисты Русской общины Крыма. Несколько десятков человек держали флаги Крыма, портреты ПУТИНА и баннер с надписью «Навеки с Россией!».

Неподалеку от них находилась инициативная группа - более 200 человек. Эти люди выступали под транспарантами с лозунгами против Юлии ТИМОШЕНКО (например: «Тимошенко - кризис - беда!»). На многих активистах были дождевики с символикой Партии регионов.

Крым встретил премьеров стран СНГ непогодой - весь день было пасмурно и периодически шел дождь.