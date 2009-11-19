Севастополь может стать ключевым транспортным узлом Черного моря

Севастополь при поддержке государства может стать ключевым транспортным узлом всего бассейна Черного моря, считает первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«За роль ключевого транспортного узла бассейна Черного моря сегодня идет очень жесткая борьба: Болгария объявила Варну свободной экономической зоной, Румыния - Констанцу, Турция, помимо Стамбула, объявила Самсун и Трабзон свободными экономическими зонами. 19 ноября в Киеве при участии Президентов Украины и Грузии состоится презентация грузинской свободной экономической зоны в городе-порте Поти», - отметил КАЗАРИН, слова которого цитирует отдел по делам прессы и информации администрации.

По утверждению чиновника, сегодня - трудный период стратегической переориентации Севастополя. «Если 225 лет город был преимущественно военно-морской базой, и не исполнял в полном объеме функции торгового, морского, рыбного портов, то сейчас эти функции снова к нему возвращаются. Осознавая ответственность, которая лежит на нас в этой связи, по инициативе главы города Сергея КУНИЦЫНА городская госадминистрация два года назад инициировала рассмотрение вопроса о создании в городе-регионе Севастополе зоны открытой экономики», - сказал он.

Однако, как считает первый зампредседателя администрации, без государственной поддержки реализовать задуманное будет очень сложно.

КАЗАРИН выразил сожаление, что «руководство Украины занято сегодня предвыборной борьбой и полемикой, возникающей между разными ветвями власти, что ослабляет наши позиции».

Вместе с тем, заверил он, «мы делаем всё для того, чтобы этот проект стал реальностью, и наш город-регион стал зоной открытой экономики, основу которой составит порт».

Но, подчеркнул КАЗАРИН, «в одиночку мы эту задачу не решим. Севастополю нужна активная государственная поддержка».