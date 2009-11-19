Путин и Тимошенко встретятся в Ялте
09:32, 19 ноября 2009Крым
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На повестке дня - атомная энергетика, авиация, космос, зерно...
Заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии состоится сегодня, 19 ноября, в Ялте.
Его проведут премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН.
В повестку дня включены вопросы сотрудничества в атомной энергетике, промышленности, транспорте, авиационной промышленности, космической промышленности, агропромышленном комплексе, науке и технике и другие.
По итогам ожидается подписание протокола заседания.
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