Путин и Тимошенко встретятся в Ялте

Заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии состоится сегодня, 19 ноября, в Ялте.

Его проведут премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН.

В повестку дня включены вопросы сотрудничества в атомной энергетике, промышленности, транспорте, авиационной промышленности, космической промышленности, агропромышленном комплексе, науке и технике и другие.

По итогам ожидается подписание протокола заседания.