ГАИ тормознула грузовик Черноморского флота России

Представители ГАИ в среду в Севастополе остановили грузовик Черноморского флота России с грузом с отметкой "взрывоопасно" - нетентованная машина с ящиками ехала без сопровождения, сообщает телеканал "Бриз".

По его информации, "сославшись на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, предъявить ящики для осмотра российские военнослужащие отказались, впрочем, заявили, что в них нет взрывчатки".

Как сообщил в интервью "Бризу" заместитель начальника отдела ГАИ в Севастополе Сергей КРИКУШЕНКО, когда инспекторы ГАИ остановили КамАЗ, документов на груз представители ЧФ не предоставили. По его информации, представители воинской части, которые прибыли на место, отказались открыть ящики и показать, что там находится. Поэтому, сказал КРИКУШЕНКО, были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки опасного груза.

Севастопольская милиция сообщила, что автомобиль был остановлен в рамках операции ГАИ "Опасный груз", отмечает телеканал.

Кроме того, у водителя - гражданина Украины - не было документов, кроме путевого листа. Это является нарушением п. 5 ст. 15 соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ.

"Согласно руководящим документам, во время перевозки таких грузов впереди колонны должна идти машина сопровождения, а сзади - машина прикрытия, то есть, тягач. Средства предупреждения отсутствовали", - сообщает "Бриз".

Машина ГАИ сопроводила КамАЗ к месту постоянной дислокации для избежания возможных нестандартных ситуаций на дороге.

По информации "Бриза", "это уже второй случай за месяц и шестой за год, когда военнослужащие Черноморского флота России без надлежащих разрешений от украинской стороны перевозят через населенные районы города образцы вооружения".