Парламент вернул себе брежневскую дачу

Депутаты вернули на баланс аппарата Верховной Рады пансионат "Глициния" (Крым).

"За" проголосовали 343 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Постановлением предусмотрено, что международный детский центр "Артек" Государственного управления делами на протяжении двух месяцев с момента принятия постановления должен передать объект "Глициния" на баланс аппарата парламента.

Аппарату ВР поручено обеспечить в двухмесячный срок принятие на баланс санаторием "Нижняя Ореанда" имущества пансионата "Глициния".

Постановлением предусмотрено, что комитет ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью должен провести проверку причастности должностных лиц органов исполнительной власти к коррупционным действиям, направленным на незаконное отчуждение пансионатов "Глициния", а также "Дюльбер" и "Нижняя Ореанда" в пользу частных лиц.