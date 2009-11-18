Рейтинг кандидатов в президенты

Рейтинги Арсения ЯЦЕНЮКА и Владимира ЛИТВИНА как кандидатов в президенты сравнялись.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты социологического исследования компании «Нью имидж маркетинг групп», проведенного в период с 10 по 15 ноября.

По данным соцопроса, можно говорить о том, что четко определены два лидера - это Виктор ЯНУКОВИЧ с результатом 22,4% и Юлия ТИМОШЕНКО – с показателем 14,1%. Важным моментом является то, сравнялись показатели Арсения ЯЦЕНЮКА и Владимира ЛИТВИНА - 5,6% и 5,4% соответственно, отмечают эксперты.

За ними, согласно опросу, следуют: Сергей ТИГИПКО – 3,5%, Петр СИМОНЕНКО – 3,2%, Виктор ЮЩЕНКО – 2,9%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Александр ПАБАТ – 1,1%, Олег ТЯГНИБОК – 1,0%.

По оценке экспертов компании, ЛИТВИН становится “своим” для юга и востока страны, поскольку в связи с невнятной позицией ЯНУКОВИЧА относительно эпидемии гриппа его рейтинг снижается и на этом фоне растет рейтинг ЛИТВИНА. Заметные рейтинговые потери понесли ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮК.

Электоральные группы кандидатов по регионам распределены следующим образом: у ЯНУКОВИЧА наибольшая поддержка в восточном регионе (34,2%), у ТИМОШЕНКО – в Киеве (36,5%), у ЯЦЕНЮКА – в западном регионе (29,3%), у ЛИТВИНА – в юго-восточном регионе (39,6%), у ТИГИПКО – в юго-восточном регионе (31,1%).

Методом личного интервью опрошены 2400 респондентов. В ходе исследования использовалась вероятностная случайная выборка, равнонаполненная по областям, которая отображает структуру населения в областях по полу и возрасту.

Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 3%.