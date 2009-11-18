Новогодние праздники продлятся 10 дней

Кабинет министров Украины рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций с 5-дневной рабочей неделей продлить выходные дни на Новый год и Рождество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, сегодня правительство приняло соответствующее распоряжение.

Кабмин рекомендует перенести рабочие дни с понедельника 4 января на субботу 16 января, со вторника 5 января - на субботу 30 января, со среды 6 января - на субботу 13 февраля, с пятницы 8 января - на субботу 27 февраля.

Кроме того, правительство рекомендует перенести рабочий день с понедельника 23 августа 2010 года на субботу 21 августа 2010 года.

Правительство рекомендовало перенести рабочие дни для создания благоприятных условий празднования Нового года, Рождества и Дня Независимости.

В то же время это распоряжение не будет касаться учреждений Пенсионного фонда, предприятий ”Укрпочта”, Госказначейства и банковских учреждений. Специальный режим работы банков в указанные дни будет устанавливать Нацбанк Украины.