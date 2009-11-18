Тимошенко на встрече с Путиным в Ялте помолчит о газе

В ходе работы Межправительственной украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 19 ноября в Ялте, вопросы, касающиеся газовых отношений между двумя странамип, обсуждаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Газовые вопросы обсуждаться не будут», - сказала она.

«Хочу разочаровать всех, кто постоянно находится в системе оценки газовых конфликтов, потому что между Украиной и Россией на экономическом комитете ни одного вопроса, который касается природного газа, рассматриваться не будет, по одной простой причине - у нас нет сегодня проблемных вопросов в этой сфере. У нас на 10 лет урегулированы все вопросы, начиная от ценообразования и заканчивая всеми аспектами сотрудничества по транзиту. Кроме того, у нас урегулированы все отношения по расчетам», - добавила ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что с 2010 года будет увеличен размер тарифа на транзит газа. «Впервые за 18 последних лет будет существенно поднята цена на транзит российского газа через территорию Украины. По нашим расчетам, приблизительно в два раза», - сказала глава правительства.

Премьер акцентировала внимание на том, что в результате повышения тарифов существенно улучшатся финансовое состояние «Нефтегаза Украины». «Это существенно улучшит финансовое состояние НАК «Нафтогаза». Это укрепит его полную независимость, укрепит его статус и даст возможность проводить модернизацию и реконструкцию НАК «Нафтогаз Украины», - сказала ТИМОШЕНКО.

14 ноября ТИМОШЕНКО заявляла: «19 числа пройдет специальное заседание украинско-российской экономической комиссии, где будут присутствовать два премьера - России и Украины - и правительственные делегации. Как раз мы снова будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения».