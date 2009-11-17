На фармацевтов возбудили дело в Крыму

В Крыму в отношении директора и главного бухгалтера частного предприятия, основной вид деятельности которого – оптово-розничная торговля фармацевтическими товарами, возбудили уголовное дело из-за подделки документов во время закупки лекарств.

"Должностные лица предприятия использовали поддельные документы с целью перевода безналичных средств в наличные при проведении операций по закупке и реализации лекарственных препаратов и медикаментов", – сообщила пресс-служба крымской налоговой.

Дело по статье "подделка документов" завели по материалам сотрудников управления налоговой милиции Крыма.