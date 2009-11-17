Генпрокурора упрашивают завести дело на крымского депутата

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Геннадий МОСКАЛЬ просит Генеральную прокуратуру страны возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Крыма Александра МЕЛЬНИКА (фракция блока «За Януковича!»).

В депутатском обращении к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО, текст которого размещен на официальном сайте милиции Крыма, МОСКАЛЬ просит руководителя ГПУ истребовать для тщательного изучения уголовное дело по факту «причинения умышленных телесных повреждений средней тяжести гражданину ЯГАРМИНУ».

Дело возбуждено в 2004 году и находится в производстве следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел в Крыму, уточняет МОСКАЛЬ.

Начальник милиции Крыма обращается к генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело в отношении лица – МЕЛЬНИКА, который, как утверждает МОСКАЛЬ, нанес повреждения ЯГАРМИНУ.