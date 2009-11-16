На заседании СНГ в Ялте планируется подписать 16 документов

На заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ялте 19-20 ноября планируется подписать 16 документов, сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

“Планируется подписать 16 документов преимущественно экономического характера”, - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам ДЖИГУНА, на заседании планируется рассмотреть около 30 вопросов.

Кроме того, готовится ряд встреч премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями делегаций государств СНГ для обсуждения перспектив двусторонних отношений.

“В соответствии с основополагающими принципами участия в СНГ, приоритетным для Украины является экономическое измерение Содружества”, - отметил ДЖИГУН.