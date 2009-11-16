В Севастополе – первая смерть от сезонного гриппа

В Севастополе зафиксирован первый смертельный случай вследствие заболевания сезонным гриппом.

«В ночь с субботы на воскресение скончался мужчина от тяжелой гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа типа «Б», - сказал начальник управления охраны здоровья городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ сегодня на аппаратном совещании.

Мужчина заболел 3 ноября. 8 ноября он обратился в инфекционную больницу и был госпитализирован.

«Назначался и «Тамифлю» и проводилась интенсивная терапия, тем не менее, нарастала дыхательная недостаточность, он (больной) был переведен в «Первую городскую больницу», и 14 ноября, в 23.30 констатирована смерть», - сказал начальник управления, слова которого передает корреспондент УНИАН.

По словам ПОЛОГОВА, данный случай свидетельствует: «грипп был, есть и будет серьезным заболеванием». «Это говорит о том, что наши призывы к вакцинации, к защите родились не на пустом месте», - считает начальник управления.

Он акцентировал внимание на необходимости выполнения мер предупреждения заболевания: «Это разобщение коллективов, меньше контактировать, масочный режим, чаще проветривать и обрабатывать помещения. Ну и, в случае признаков заболевания, тем более, сопровождающихся кашлем, удушьем, признаками одышки или дыхательной недостаточности, немедленно обращаться за медицинской помощью».

В целом, по информации ПОЛОГОВА, эпидситуация в городе соответствует уровню сезонной заболеваемости предыдущих лет: за неделю - 54,3 случая заболевших на 10 тысяч населения.

Случаи заболевания гриппом A/H1N1 в Севастополе не выявлены.