Движение машин в Крыму ограничат из-за премьеров стран СНГ

В Крыму в дни проведения заседания совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств ожидаются временные ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе крымской Госавтоинспекции.

«На автодороге Симферополь (от аэропорта «Центральный») – Алушта – Ялта – Севастополь (от аэропорта «Бельбек») могут вводиться временные ограничения движения транспорта», – отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям 18, 19, 20 ноября ограничить движение по этим направлениям.

«За непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, которые двигаются с включёнными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, предусмотрен штраф в размере до 680 грн. или общественные работы на срок до 40 часов», – напомнили в ГАИ.

Дополнительная информация по телефону «горячей линии»: (0652) 550161.

Заседание глав правительств пройдет в Ялте. «Среди основных вопросов – совместные меры стран СНГ по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса, эффективность взаимодействия в экономической сфере, сотрудничество в сфере энергетики, инноваций, регулирования миграционных процессов, а также вопросы финансового характера», – сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии.