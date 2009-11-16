Водитель микроавтобуса сбежал, устроив феерическую аварию

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Симферополе. Четыре человека получили травмы, сбежавшего виновника дорожно-транспортного происшествия разыскивают правоохранители.

Как сообщила в понедельник пресс-служба крымской ГАИ, ночью 14 ноября неустановленный водитель автомобиля Volkswagen Transporter T5 (принадлежащего жителю Симферопольского района) по неизвестным причинам совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении ВАЗ-21061.

После этого Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Sonata.

Затем Hyundai столкнулся с ВАЗ-2107, тем временем Volkswagen врезался в еще один ВАЗ.

Водитель пассажирского микроавтобуса «Фольксваген» с места происшествия скрылся.