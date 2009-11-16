Грехи депутатского сына поручили проверить еще раз

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения в 2005 году Виталием ФАЙНГОЛЬДОМ помощника прокурора Деснянского района Киева признано незаконным и отменено.

В ответе заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ на запрос начальника милиции Крыма Геннадия МОСКАЛЯ говорится, что Симферопольский горотдел милиции в 2005 году провел проверку по факту драки между ФАЙНГОЛЬДОМ и ГАЛЮКОМ и принял решение об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей «хулиганство».

«Установлено, что решение принято незаконно, а потому постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено», - отмечает замгенпрокурора, ссылаясь на проведенное изучение материалов проверки.

Материалы возвращены прокурору Крыма для организации дополнительной проверки и «принятия окончательного законного решения». «За ходом проверки установлен контроль», - подчеркивает ПШОНКА.

Кроме того, утверждает пресс-служба крымской милиции, отменен отказной материал по факту нанесения в 2007 году в ресторане в Симферополе ФАЙНГОЛЬДОМ телесных повреждений сотруднику спецподразделения «Беркут», несшему службу по охране общественного порядка.

Виталий ФАЙНГОЛЬД является сыном депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА.