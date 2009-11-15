Творческие коллективы ЧФ РФ под угрозой сокращения

Творческие коллективы Черноморского флота Российской Федерации оказались под угрозой сокращения, утверждает Севастопольская городская администрация.

"Решение (о сокращении) принято Министерством обороны РФ", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Управление культуры и туризма администрации ищет ставки в учреждениях культуры Севастополя, чтобы сохранить для жителей и гостей такие коллективы, как: «Ансамбль песни и пляски Черноморского флота», «Подворье» и ряд других.

«Мы обязаны сохранить не только сами коллективы, но и дать им возможность продолжать творческую деятельность», - считает первый заместитель главы администрации Владимир КАЗАРИН.

Начальник управления культуры Татьяна ЗЕНИНА сообщила, что к ним уже обращались за помощью участники музыкального квартета «Каламбур», театра песни «Подворье», шоу-группы «Мюзик-экс» Матросского клуба, камерного ансамбля «Аллегро» и «Морская душа» Дома офицеров флота РФ.

С октября «Мюзик-экс» официально числится в составе труппы Севастопольского Центра культуры и искусств, после 15 декабря в состав труппы войдет театр песни «Подворье».

Управление направило командованию ЧФ письмо о необходимости сохранения коллектива «Морская душа». По предварительным данным, «Морская душа» продолжит деятельность при Доме офицеров флота РФ.