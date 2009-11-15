Творческие коллективы ЧФ РФ под угрозой сокращения
Администрация обещает помочь
Творческие коллективы Черноморского флота Российской Федерации оказались под угрозой сокращения, утверждает Севастопольская городская администрация.
"Решение (о сокращении) принято Министерством обороны РФ", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.
Управление культуры и туризма администрации ищет ставки в учреждениях культуры Севастополя, чтобы сохранить для жителей и гостей такие коллективы, как: «Ансамбль песни и пляски Черноморского флота», «Подворье» и ряд других.
«Мы обязаны сохранить не только сами коллективы, но и дать им возможность продолжать творческую деятельность», - считает первый заместитель главы администрации Владимир КАЗАРИН.
Начальник управления культуры Татьяна ЗЕНИНА сообщила, что к ним уже обращались за помощью участники музыкального квартета «Каламбур», театра песни «Подворье», шоу-группы «Мюзик-экс» Матросского клуба, камерного ансамбля «Аллегро» и «Морская душа» Дома офицеров флота РФ.
С октября «Мюзик-экс» официально числится в составе труппы Севастопольского Центра культуры и искусств, после 15 декабря в состав труппы войдет театр песни «Подворье».
Управление направило командованию ЧФ письмо о необходимости сохранения коллектива «Морская душа». По предварительным данным, «Морская душа» продолжит деятельность при Доме офицеров флота РФ.