Янукович рассказал, нужен ли терминал Севастополю

Независимая международная экспертиза высшего уровня должна дать ответ: строить или не строить угольный терминал в Севастополе, считает лидер Партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Если вывод такой экспертизы будет позитивным – терминал следует строить. Если негативным – строительство должно быть запрещено", – сказал ЯНУКОВИЧ, слова которого в субботу цитирует пресс-служба Партии регионов.

"Чтобы поднимать экономику государства, уничтоженную бездарным руководством, подорванную кризисом, нам нужно перестраивать инфраструктуру. Строительство универсальных перегрузочных портов – значительный шаг на этом пути", – заявил кандидат в президенты.

Такой порт может быть построен в Севастополе, считает он. "Но при этом мы должны делать большие инвестиции в защиту окружающей среды", – сказал ЯНУКОВИЧ.