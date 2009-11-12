Россиянин с вирусной пневмонией в реанимации в Крыму

Гражданин Российской Федерации с диагнозом "двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония" находится в реанимации больницы в Евпатории, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Олег СТЕБЛИЙ.

"У него взяты анализы на вирусологию", - сказал СТЕБЛИЙ по телефону корреспонденту УНИАН.

"Гражданин России бывал в поездках за рубежом: в Палестине, Израиле, Египте", - отметил замминистра.

39-летний россиянин из Красноярска в последнее время вместе с семьей снимает жилье в Евпатории.

На днях его госпитализировали в больницу.