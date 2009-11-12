Россиянин с вирусной пневмонией в реанимации в Крыму
18:14, 12 ноября 2009Крым
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Взяли анализы, а вдруг A/Н1N1
Гражданин Российской Федерации с диагнозом "двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония" находится в реанимации больницы в Евпатории, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Олег СТЕБЛИЙ.
"У него взяты анализы на вирусологию", - сказал СТЕБЛИЙ по телефону корреспонденту УНИАН.
"Гражданин России бывал в поездках за рубежом: в Палестине, Израиле, Египте", - отметил замминистра.
39-летний россиянин из Красноярска в последнее время вместе с семьей снимает жилье в Евпатории.
На днях его госпитализировали в больницу.
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