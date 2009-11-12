Янукович обещает ввести страховую медицину

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в случае прихода к власти внедрить в стране страховую медицину с дотациями для льготных категорий граждан.

«Медицинское страхование - вопрос назревший», - сказал лидер регионалов сегодня журналистам в Евпатории после посещения детской клинической больницы.

«Должна быть адресная дотация каждого пенсионера на здравоохранение», - подчеркнул ЯНУКОВИЧ. Кроме того, государство должно заботиться о детях-сиротах, инвалидах.

При этом каждый работающий украинец должен платить за качественное медобслуживание.

«В моей (предвыборной) программе эта программа (страховой медицины) также есть. Я ее буду выполнять», - сказал кандидат.