Две маршрутки с 35-ю пассажирами столкнулись в Севастополе

Два маршрутных автобуса, где в момент аварии находились 35 пассажиров, столкнулись в Севастополе. В результате аварии три человека получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГАИ.

Водитель автобуса "Богдан" не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автобусом Mersedes, который двигался впереди в попутном направлении.

Травмированы пассажиры "Мерседеса".

В Украине за минувшие сутки произошло 687 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли, 110 ранены.