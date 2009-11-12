Две маршрутки с 35-ю пассажирами столкнулись в Севастополе
10:28, 12 ноября 2009Крым
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Есть травмированные
Два маршрутных автобуса, где в момент аварии находились 35 пассажиров, столкнулись в Севастополе. В результате аварии три человека получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГАИ.
Водитель автобуса "Богдан" не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автобусом Mersedes, который двигался впереди в попутном направлении.
Травмированы пассажиры "Мерседеса".
В Украине за минувшие сутки произошло 687 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли, 110 ранены.
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