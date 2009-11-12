Сколько будет стоить доллар в конце года (прогноз экспертов)

Непредоставление Украине очередного транша кредита МВФ сыграет дестабилизирующую роль для валютного рынка страны, заявил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Ожидание очередного транша было фактором стабилизации», - сказал он.

Бураковский добавил, что существует много других факторов дестабилизации рынка, в частности, то, что «население неспокойно» и настроено покупать иностранную валюту. По мнению эксперта, «сотрудничество с МВФ могло дать дополнительные якоря стабильности».

Старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин прогнозирует, что в ближайшее время Национальный банк «будет уходить от удержания курса валют в определенном диапазоне».

Эксперт считает, что к концу года произойдет «некоторое ослабление гривни», доллар США будет стоить порядка 9 гривен.

Вместе с тем, отметил Газизуллин, «фактор паники является определяющим, и он может существенно повлиять на обменный курс».