9 тысяч работников ЧФ РФ предупредили о сокращении

2 тысячи работников сокращены на Черноморском флоте с начала реформирования Вооруженных Сил России, 9 тысяч предупреждены о предстоящем сокращении, и эти процессы продолжаются, заявил исполняющий обязанности директора Севастопольского городского центра занятости Александр ШАПИРО.

«В октябре мы получили списки на сокращение еще 1 тысячи 800 человек, и рынок труда Севастополя испытывает постоянное давление за счет процессов сокращения на ЧФ РФ», - сказал ШАПИРО в эфире региональной государственной телерадиокомпании города.

На вопрос, есть ли на сегодняшний день в городском центре занятости актуальные вакансии для сокращаемых вольнонаемных работников ЧФ РФ, он ответил: «Всего к нам на учет из того количества сокращенных пришло около 600 человек, 430 из них получили в центре занятости социальные услуги. Сейчас на учете 300 человек, то есть мы уже трудоустроили 130 человек».

По утверждению руководителя службы занятости города, проблема трудоустройства бывших работников ЧФ РФ заключается в том, что они с достаточно высоким финансовым обеспечением и претендуют на максимальный уровень пособия по заработной плате: «То есть, люди с определенными амбициями, с гордостью и за флот, и за страну, с опытом. И они не соглашаются на ту работу, которая сейчас есть».

ШАПИРО добавил, что процент сокращенных работников ЧФ РФ, которые проходят в службу, относительно невелик, потому что 40-50% сокращаемых - люди пенсионного возраста. «То есть, это не клиенты службы занятости. Часть людей по тем или иным причинам просто не становятся к нам на учет», - сказал он.

А у тех, кто становится на учет, продолжил директор службы занятости, ситуация такова: «Они должны осознать свое положение, новое место на достаточно жестком рынке труда, и принимать адекватно жизненно важные решения. Они рискуют просто засидеться, ожидая вступления в ту же самую реку 2-тысячных, 3-тысячных, 4-тысячных заработных плат. Их (таких зарплат) в этой ситуации уже просто не будет. Это надо осознавать».