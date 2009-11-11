Украинскую школу Севастополю обещают через десять месяцев

Украинская школа-коллегиум, рассчитанная на 722 ученика, будет построена в Севастополе к 1 сентября 2010 года, обещает председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«До начала нового учебного года осталось не так много - 10-11 месяцев. Задача - сдать школу к 1 сентября. Объект очень важный, деньги на строительство есть», - сказал он в среду во время ознакомления с ходом работ.

КУНИЦЫН призвал строителей ускорить темпы.

Руководитель администрации добавил, что в этом году Министерство регионального развития и строительства Украины уже выделило на строительство школы-коллегиума в Севастополе 34 млн. грн. - половину от необходимой суммы.

КУНИЦЫН подчеркнул, что «это будет первая севастопольская школа, построенная после распада Советского Союза».

На сегодняшний день в школах Севастополя учебный процесс на 97% осуществляется на русском языке.